Supermercato Roma: maxi offerta Chelsea per Emerson e Dzeko, si tratta

La Roma rischia di perdere i pezzi a gennaio. Se Radja Naiggolan potrebbe finire in Cina, Edin Dzeko e Emerson Palmieri, invece, sono richiesti a Londra. A volerli è il Chelse di Antonio Conte.

Pronta un'offerta di 50 milioni per portare a casa entrambi i giocatori, più il prestito di Michy Batshuayi che piace anche al Siviglia di Vincenzo Montella. Secondo Sky Sport, la trattativa è avviata, anche se la Roma ha chiesto altri 15 milioni di bonus. Saranno giorni di fuoco. L'alternativa in avanti si chiama Daniel Sturridge, in uscita dal Liverpool.