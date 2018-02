Calciomercato Lazio: addio De Vrij, l'olandese va via gratis

Stefan De Vrij non rinnova con la Lazio. Dopo l'annuncio del ds Igli Tare nel pre-partita di Lazio-Hellas Verona, sul centrale si è scatenata un'asta. In prima fila c'è l'Inter in forte pressione ma i nerazzurri devono fare attenzione agli assalti di Barcellona, Chelsea, Zenit e della solita Juventus, sempre molto attenta alle occasioni sul mercato.

Anche il Napoli segue da vicino la vicenda. La richiesta degli agenti è questa: 5,8 milioni di euro di commissione, più uno stipendio al giocatore che parta da una base di 4 milioni più bonus a stagione. La Lazio, molto probabilmente, userà De Vrij fino alla fine della stagione ma attenzione a Luiz Felipe che scalpita.

Il difensore olandese, nel frattempo, ha scritto così sul suo profilo Instagram: "É stato un periodo difficilissimo pieno di speculazioni sul mio futuro fino ad arrivare a questo punto che nessuno desiderava. Purtroppo per diversi motivi non siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Capisco molto bene la delusione dei Laziali e mi fa male andare via in questo modo".