Calciomercato: De Rossi-Roma, altri due anni insieme a stipendio dimezzato

Daniele De Rossi resterà ancora alla Roma. Il contratto scadrà a giugno, ma ormai è tutto deciso e il centrocampista di Ostia rinnoverà per altre due stagioni, ma con uno stipendio dimezzato, passando dagli attuali 6,5 milioni di euro l'anno ai probabili 3 del prossimo accordo.

Quanto all'annuncio, non c'è fretta. L'intesa pare ormai essere definita e la riduzione dello stipendio non dovrebbe essere un problema per una bandiera di 33 anni che ha scelto, come Totti, di sposare per sempre la Roma. De Rossi resta sotto l'ombra del Colosseo.