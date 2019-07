Calciomercato, De Rossi va al Boca Juniors: c'è l'accordo

Daniele De Rossi ha detto sì al Boca Juniors, che ha come direttore sportivo Nicolas Burdisso. In queste ultime settimane sono stati frequenti i contatti tra i due e alla fine il giocatore ha ceduto alle lusinghe del suo ex compagno alla Roma.

De Rossi giocherà in Argentina per 8 mesi, fino al primo marzo e percepirà circa 500 mila euro. Nelle prossime ore il club argentino invierà il contratto all'agente del giocatore per il controllo dei dettagli e la firma.

Non è escluso, comunque, che a inizio 2019 De Rossi lasci il Boca per frequentare i corsi da allenatore in programma a Coverciano.

Inizialmente DDR aveva desiderio di continuare a giocare in Italia, ma le offerte ricevute da Milan e Fiorentina non lo hanno convinto, la scelta è stata quella di allontanarsi e di evitare di legarsi ad un club rivale della sua Roma, come sottolineato anche da SkySport.