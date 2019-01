Calciomercato: la Roma pensa al dopo Manolas, si punta sul made in Italy

La Roma approfitterà della finestra di mercato di gennaio, anche per strizzare un occhio al futuro. A giugno dove, in entrata e in uscita, ci sarà la solita rivoluzione. Kostas Manolas è tra i più indiziati a lasciare Trigoria.

Il Manchester United sarebbe pronto a pagare i 36 milioni della clausola, e il club giallorosso vuole tutelarsi in caso di partenza del greco. Insomma un pezzo grosso potrebbe lasciare i giallorossi che, quindi, si guardano intorno. Il ds Monchi, su indicazione di James Pallotta e della proprietà romanista, starebbe pensando di puntare su giocatori giovani che, però, già conoscono la Serie A.

I due nomi caldi sono quelli di Gianluca Mancini e Daniele Rugani. Per il centrale dell'Atalanta i capitolini vogliono porre le basi a gennaio per poi prenderlo a giugno. Il difensore della Juventus, invece, non trova spazio in bianconero e gradirebbe un trasferimento. Due operazioni fattibili che, in prospettiva, garantirebbero alla Roma due centrali di sicura prospettiva.