Daniele De Rossi core de Roma, dubbi sulla Fiorentina: ipotesi ritiro

Dietrofront di Daniele De Rossi. Il centrocampista di Ostia e ex bandiera della Roma avrebbe rispedito al mittente l'offerta della Fiorentina, in cui avrebbe ritrovato mister Vincenzo Montella e il direttore sportivo Daniele Pradè, ex direttore sportivo giallorosso tra il 2000 e il 2011.

Dddr avrebbe infatti avuto un ripensamento dell'ultimo minuto. Questo, nonostante avesse manifestato la voglia di voler giocare ancora un'altra stagione in Serie A, allontanando così le ipotesi Boca Juniors e MLS. Addirittura, attualmente, il campione del mondo nel 20106 starebbe vagliando l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato.