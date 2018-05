Derby di Calciomercato: sprint Roma, superata la Lazio per Cristante

La Roma ha superato la Lazio nella corsa a Bryan Cristante. Il centrocampista dell'Atalanta, sembrava il primo regalo per Simone Inzaghi, mentre potrebbe approdare in giallorosso per una cifra di circa 25 milioni più 5 di bonus. Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo.

Il ds giallorosso Monchi ha incontrato Giuseppe Riso, l'agente del giocatore ed un accordo di massima tra le parti c'è. Serve però lo sprint decisivo per accordarsi con l'Atalanta. Nel frattempo è da considerare oramai conclusa la trattativa per Ante Coric della Dinamo Zagabria.