Calciomercato Roma: Coric in prestito in Spagna, per l'attacco spunta un calciatore della Juve

A meno di una settimana dalla chiusura del mercato e con il fischio d'inizio del derby dietro l'angolo la Roma prosegue la campagna acquisti per mettere a disposizione del tecnico Fonseca una rosa completa. Se sul fronte acquisti le strategie si susseguono e cambiano direzione di ora in ora, sul fronte cessioni la società di Trigoria prosegue la sua operazione di allegerimento del parco giocatori.

Sia la Roma che l'Almeria hanno infatti ufficializzato di "aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Ante Coric all'Almeria, a fronte di un corrispettivo pari a 0,4 milioni di euro". L'accordo prevede il diritto di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un valore di 6 milioni di euro".

Ore calde anche sul fronte acquisti, con il tecnico portoghese che, dopo aver steccato l'esordio all'Olimpico in campionato, aspetta almeno due pedine, un centrale difensivo ed un attaccante. Così se per la difesa l'affare Rugani è ancora in ballo, con le ipotesi Lovren e Nkolou ancora sull'agenda di Petrachi, per l'attacco si pensa ad un sostituto per Diego Perotti, che ha cominciato la stagione con l'ennesimo infortunio che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi.

Oltre a Kalinic, che potrebbe prendere il posto di Schick come vice Dzeko qualora l'attaccante ceco trovasse un'altra squadra (con il Lipsia in pole position) per l'attacco Fonseca pensa ad un suo ex giocatore, il brasiliano Taison, che già conosce le idee del gioco del tecnico portoghese che lo ha allenato allo Shaktar. Dopo che lo stesso attaccante ha lanciato messaggi social di amore ai giallorossi è però spuntata un'altra suggestiva ipotesi: Mario Mandzukic, con l'attaccante croato della Juventus che non sembra rientrare nei piani di gioco di Maurizio Sarri.