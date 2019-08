Calciomercato Roma, colpo a sorpresa: preso Smalling dal Manchester United

Paulo Fonseca aveva chiesto un difensore ed è stato accontentato. La Roma dopo aver trattato Daniele Rugani con la Juventus e Dejan Lovren con il Liverpool, la dirigenza giallorossa ha virato, a sorpresa, su Chris Smalling, 29enne del Manchester United.

Il giocatore, come rivela SkySport, arriverà in Italia in prestito secco per 3 milioni di euro. Pronto l'aereo che lo porterà nella Capitale, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà con la Roma. Una trattativa cominciata in gran segreto a inizio settimana. La Roma ha preferito optare per un prestito secco oneroso, utile a evitare perdite di tempo dovute alla burocrazia.

Chris Smalling, classe 1989, con lo United ha giocato da titolare fino alla scorsa stagione, salvo poi restare ai margini del progetto durante quest'estate. Con i Red Devils in carriera ha giocato ben 323 partite segnando, da difensore centrale, 18 reti. Complici stagioni difficili e la contemporanea crescita di molti giovani, Smalling è uscito dal giro dell'Inghilterra prima dei Mondiali di Russia 2018.