Calciomercato Roma, dalla punta al centrocampista: tutti i nomi per gennaio

Chi compra la Roma nel calciomercato di gennaio? Se lo stanno chiedendo tanti tifosi che, ormai, da giorni seguono le radio e leggono i vari articolo sui giornali online per saperne di più. Dopo il doppio affare con il Torino che ha portato in granata Juan Manuel Iturbe (presito) e Iago Falque (cessione definitiva), la Roma ha un tesoretto di 7 milioni di euro da aggiungere ai soldi incassati fino ad ora in Europa League per acquistare almeno un "pezzo".

L'obiettivo primario è un centrocampista. Una richiesta esplicita fatta dall'allenatore Luciano Spalletti che vuole rinforzare la linea mediana (qui il video). In mezzo al campo la Roma ora può contare sui titolari Daniele De Rossi, Radja Nainggolan e Kevin Strootman, sul giovani Leandro Paredes e sul brasiliano Gerson che non ha convinto e potrebbe lasciare a gennaio Trigoria, per andare a giocare in prestito in questa squadra che potrebbe garantirgli minuti.

Poi c'è la questione legata al vice Salah, impegnato con l'Egitto in Coppa d'Africa. Sono tanti i nomi sul piatto per sostituire Momo, come viene chiamato l'egiziano nell'ambiente Roma. Anche perché la soluzione interna convince poco Spalletti. Diego Perotti e Stephan El Shaarawy hanno caratteristiche diverse rispetto a Salah, mentre Juan Manuel Iturbe è sul piede di partenza. L'altro attaccante in rosa, oltre al bomber Edin Dzeko, e Francesco Totti, ma il Capitano non può di certo ricoprire quel ruolo a 40 anni suoni.

