Calciomercato Lazio, Chelsea e Bayern su De Vrij: pronta maxi offerta

La Lazio dovrà respingere le pretendenti che vogliono Stefan De Vrij. Ieri in Inghilterra il quotidiano The Sun ha riportato l’interesse delle big europee e questa mattina i quotidiani olandesi confermano: "Lo vogliono Chelsea e Bayern Monaco".

Sarebbe infatti pronta una maxi offerta da 35 milioni di euro. Claudio Lotito barcolla, ma non cede. Almeno per ora. Il numero uno della Lazio vuole almeno dieci milioni in più. De Vrij a giugno però può partire davvero.