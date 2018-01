Calciomercato: Roma se vuoi comprare devi vendere, ecco chi può partire

La Roma, se vuole comprare qualche giocatore, prima sarà costretta a vendere. Lo dice la storia recente del club giallorosso che, proprio per questo motivo, sta faticando a portare a Trigoria trofei. Le sconfitte in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia non hanno fatto bene all'ambiente e lo sfogo di Kevin Strootman dopo il ko contro l'Atalanta sa di resa.

Proprio l'olandese potrebbe essere il prossimo sacrificato nel prossimo mercato. Per portarlo via dalla Capitale servono 45 milioni. Viste le conferme di Radja Nainggolan, nonostante il Capodanno-gate, e di Alisson la Roma per fare cassa potrebbe lasciar andare la Lavatrice. Su di lui c'è il Liverpool e il Manchester United ma anche la Juventus che ha messo nel mirino anche il rientrante Emerson Palmieri valutato 20 milioni di euro. Sul piede di partenza anche Bruno Peres. Pure Lorenzo Pellegrini ha tanti estimatori ma potrebbe restare. Nel frattempo Leandro Castan è passato al Genoa.

L'eventuale partenza di Strootman sarebbe sostituita da uno tra Lucas Castro (ora infortunato) e Milan Badelj che, rispettivamente, Chievo e Fiorentina lascerebbero andare. C'è fermento in casa Roma anche perché le dichiarazioni trasparenti di Monchi, che hanno sottolineato la sofferenza finanziaria del club, hanno lasciato spazio a molte interpretazioni.

C'è un dato certo. Entro la fine di giugno, come l'anno scorso, la Roma deve obbligatoriamente chiudere il bilancio almeno in pareggio per rispettare i paletti imposti dall'Uefa ecco perché un big può davvero lasciare Trigoria.