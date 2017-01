Calciomercato Lazio, il gioiello Cataldi verso il Genoa

Danilo Cataldi sta per lasciare la Lazio e si avvicina al Genoa. Il centrocampista classe 1994 piace a Ivan Juric, vuole giocare e potrebbe andare in Liguria in prestito secco.

Secondo Sky Sport, infatti, ci sarebbero stati dei passi in avanti nella trattativa dopo ulteriori contatti tra i presidenti Enrico Preziosi e Claudio Lotito. L'obiettivo è quello di chiudere subito per regalare Cataldi a Juric fin dalla partita di domenica.