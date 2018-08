Calciomercato Roma, Monchi punta Hazard

Si chiama Hazard il nuovo obiettivo di Monchi. Non si tratta di Eden Hazard, attaccante del Chelsea, nè del fratello Kylian, bensì del secondo genito della famiglia, Thorgan, attaccante del Borussia Mönchengladbach. I giallorossi hanno messo gli occhi su di lui per completare la batteria di esterni a disposizione di Di Francesco. Gioca a sinistra, rientra sul destro, ha le caratteristiche che piacciono a Di Francesco. La sua è una carriera in ascesa al pari della sua valutazione: dopo l'ultima - positiva - stagione in Germania, per portarlo a Roma occorrono 20 milioni di euro.

Su di lui c'è anche il Siviglia. Anche per questo c'è chi legge nell'interesse di Monchi una modalità di ammorbidire gli andalusi per il vero obiettivo di mercato, ovvero Steven N'Zonzi. Un'entrata a gamba tesa su un obiettivo di mercato degli spagnoli per spingere ad abbassare le richieste di francesi. Una desistenza da pagare con uno sconto sul mediano francese, "una bestia" come l'ha definito Pallotta.

In effetti Thorgan Hazard appare oggi inutile nello scacchiere di Di Francesco. Un esterno in più che andrebbe ad aggiungersi a El Sharawy, Perotti, Kluyvert ed Under, senza contare l'eventuale adattabilità di Pastore, Florenzi e Shick.