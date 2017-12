Calciomercato Lazio, il Barcellona vuole Luis Alberto

Luis Alberto è nel mirino del Barcellona. Robert Fernandez, ds blaugrana, era allo stadio Olimpico per seguire Lazio-Torino. Il fantasista andaluso da ben tre mesi viene seguito costantemente dagli emissari del club catalano ed è probabile, che il Barcellona faccia un'offerta per portarlo al Camp Nou in estate.

Il possibile arrivo del laziale è strettamente collegato all'eventuale partenza di alcuni centrocampisti che fanno attualmente parte dell'organico blaugrana, come ad esempio Andrè Gomez.