Calciomercato Lazio, Badelj torna alla Fiorentina: Lotito prova il colpo Simeone

La Lazio ha salutato Milan Badelj che ieri ha lasciato il ritiro per tornare alla Fiorentina. I due club si sono infatti accordati per un prestito oneroso (a 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni.

L'addio del croato cambia le gerarchie nella squadra biancoceleste con Danilo Cataldi che diventerà il vice Lucas Leiva. Con loro il reparto sarà completato da Luis Alberto, Parolo, Andrè Anderson e molto probabilmente Milinkovic Savic che resterà con un ingaggio ritoccato.

L'occasione per la Lazio, però, si è creata. Inzaghi vuole un terzo attaccante e così Lotito e Tare, approfittando dell'affare Badelj, stanno insistendo con la Fiorentina per Simeone. L'argentino è scontento di restare in viola e ha chiesto la cessione. I biancocelesti fiutano l'affare.