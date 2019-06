Calciomercato Lazio: Robben nel mirino, Lotito e Tare provano il colpo alla Klose

Arjen Robben piace alla Lazio. L'attaccante olandese lascerà il Bayern Monaco a parametro zero, così Claudio Lotito e Igli Tare potrebbero pensare a un affare simile a quello di qualche anno fa, quando riuscì a portare Miroslav Klose in Italia.

Il popolo biancoceleste lo sogna a già 12 mesi fa si era illuso su un possibile approdo nella Capitale del fenomeno olandese. Il prossimo 30 giugno l'attaccante 35enne sarà libero dai vincoli contrattuali e potrà decidere lui dove accasarsi. Anche se non più giovanissimo, l'idea Robben è troppo affascinante per non essere presa sul serio.