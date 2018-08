Calciomercato Roma: l'agente di Suso a Trigoria, si tratta

L'interesse della Roma per Suso non sorprende, è cosa nota. Ma l'arrivo a Trigoria dell'agente dello spagnolo in forza al Milan, quella sì che sorprende, in questi giorni di fine calciomercato.

Sky riporta la notizia, spegnendo però subito gli animi infuocati dei tifosi romanisti. Quella di Alessandro Lucci (che cura, tra gli altri, anche gli interessi di Bonucci e Florenzi) sarebbe infatti solo una visita di cortesia: lo scopriremo.

Le quotazioni per il trasferimento dell'ala che tanto piace a Monchi si erano abbassate di colpo dopo alcune dichiarazioni di Leonardo, dg del Milan. Siamo sicuri, però, che questa "visita di cortesia" ridarà fiato quantomeno alle voci di corridoio. Difficile, davvero, che di Suso non si sia proprio parlato, anche perché i giallorossi sono ancora alla ricerca di un esterno d'attacco.