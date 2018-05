Calciomercato Roma: l'intrigo turco e tutti gli obiettivi

Giallo-Rosso-Istanbul. Sulla tratta Roma-Besiktas-Roma potrebbero prenotare un posto diversi giocatori, secondo le indiscrezioni che filtrano dalle prime trattative di questo neonato calciomercato. Una serie di interessi e ruoli (al momento) scoperti potrebbero far convergere gli interessi delle due società. Ma naturalmente non si guarda solo ad Oriente.

L’intrigo turco

La rivelazione Ünder deve aver suscitato non poca simpatia tra i dirigenti giallorossi per il calcio turco. Ricordate Talisca, il talento brasiliano in prestito al Besiktas dal Benfica? Bene, la squadra turca sta pensando di riscattarlo per 21 milioni da quella portoghese, ma non per consegnargli le chiavi della città, anzi. Lo girerebbero alla Roma, per non meno di 30 milioni ed una plusvalenza di tutto rispetto. Sul tavolo italo-turco anche i “curricula” di Karsdorp (è a lui che punta il Besiktas) e quelli di Bruno Peres e Gerson, che la Roma tratterebbe ben più volentieri, magari in prestito. Intrigo concluso? Macché! L’ultimo nome che pare aver stuzzicato il ds giallorosso Monchi è quello di Tolgay Arslan, 27enne centrocampista centrale dal 2015 in Turchia.

Skorupski ha mercato. E Alisson?

Abbiamo già scritto di come e quanto brilli Alisson Becker (che ha ancora il Mondiale per mettersi in mostra). Proprio per questo lo guarderanno in molti, Real Madrid compreso, dopo la finale di Champions. Guardare non è toccare, però e a meno di proposte indecenti si proverà a trattenere il portiere brasiliano, magari proponendogli un succoso rinnovo. Brilla così tanto da oscurare Skorupski, il quale potrebbe riaccendersi al Genoa o al Bologna, le società che, ad oggi, appaiono più interessate a lui. In caso di partenza del polacco le opzioni evidenziate in agenda rimanderebbero proprio ai portieri delle suddette squadre: Perin e Mirante, non dimenticando una vecchia conoscenza di Di Francesco: Consigli.

Difesa: Marcasì o Marcano?

Aspettando di trattare il rinnovo di Florenzi, le novità del reparto difensivo ruotano intorno al nome di Ivan Marcano, 30enne difensore del Porto in scadenza a giugno a cui sarebbe stato offerto un triennale da due milion più bonus. Ma ci sono altri due fattori da considerare: la concorrenza del Valencia e un ultimo tentativo del Porto di trattenerlo.

Centrocampo, si cercano rinforzi

Per ora di “sicuro” c’è solo Ante Coric, che non può bastare. E allora ecco la Roma puntare forte su Torreira della Sampdoria, reduce da un bel campionato e sul quale, inaspettatamente, le altre interessate sembrano aver diminuito la pressione. Quest’ultima invece resta alta per il Barella, che tra Juve, Inter, Milan e Roma potrebbe decidere, complice la permanenza in Serie A, di restare per un altra stagione Cagliari. Nessuna novità rilevante circa il rinnovo/non rinnovo di Lorenzo Pellegrini, sempre in bilico.

Attacco: si cerca un esterno e si rincorre un sogno

Di Francesco vuole un altro esterno di qualità e ne conosce già due in casa Sassuolo: Berardi e Politano. Alla sua ex squadra, inoltre, potrebbe essere girato in prestito Tumminello, in cerca di fortuna in Serie A dopo la stagione negativa di Crotone e il grave infortunio. Restano valide le piste che portano a Verdi e a Chiesa, che però sono sui taccuini di quasi tutte le big italiane.

Sembra che il Watford abbia “bussato” in cerca di Defrel: con una buona offerta siamo sicuri che non troverà il portone chiuso. Infine si registra una timida apertura di Mino Raiola per il sogno chiamato Justin Kluivert; non bisogna illudersi, nessuna trattattiva è in corso con l’Ajax, ma tant’è...