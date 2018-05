Calciomercato Roma: Talisca è più di un obiettivo, Bonaventura l'idea. Alisson, parla l'agente

È gia calciomercato in casa Roma. A due giornate dalla fine del campionato e ad un solo punto dalla matematica partecipazione alla prossima Champions League, aumentano gli spazi per pianificare le operazioni del prossimo futuro e costruire la Roma 2018/2019. Nomi importanti sul taccuino del direttore sportivo Monchi: da Bonaventura a Balotelli, da Talisca a Cristante; ma sul tavolo ci sono anche i rinnovi di Alisson e Florenzi e le possibili uscite di Dzeko, Strootman e Pellegrini.

Volti nuovi

Andiamo per reparto: per la difesa resta calda la pista che porta a Matteo Darmian (28 anni) del Manchester United, su cui da tempo c’è anche la Juventus. A centrocampo, reparto da rinforzare qualitativamente, pare esserci traffico: il rossonero Giacomo “Jack” Bonaventura (28) piace moltissimo e negli incontri tra i dirigenti giallorossi e Raiola sicuramente si parlerà di lui. L’ex Atalanta si trova bene a Milano, ma un ingaggio più alto e la possibilità di giocare la Champions potrebbero convincerlo. La grande stagione di Bryan Cristante (23) all’Atalanta, potrebbe offrirgli la possibilità di indossare la maglia della Roma per la prossima stagione, anche investendo cifre di rilievo. Altro gioiellino tenuto sotto stretta osservazione si è rivelato essere Nicolò Barella (21). A Cagliari, tra tanti alti, pochi bassi, 6 gol e qualche cartellino di troppo, è riuscito ad attrarre l’interesse di Monchi &Co., che potrebbero essere favoriti anche dal fatto che Barella ha lo stesso manager di un certo Nainggolan. Puntato anche il talentuoso (ed ambidestro) cecchino del Bologna Simone Verdi (25), poeta dei calci di punizione con all’attivo 9 gol e 10 assist. Si parla già di trattative avviate ed offerte pronte (30 milioni di euro) per Anderson Talisca (24), trequartista del Benfica in prestito al Besiktas. I portoghesi aspettano la richiesta di riscatto (21 milioni) da parte del club turco, ma ritengono comunque troppo bassa l’offerta della Roma, che per assicurarsi le prestazioni del brasiliano dovrebbe sborsare ulteriori 10 milioni. Nome di più bassa risonanza appare quello di Ante Coric (21), di proprietà della Dinamo Zagabria. Eppure, l’affare, da circa 8 milioni, sembra avere alta percentuale di riuscita, con i giallorossi in vantaggio sugli altri club. Canale privilegiato è quello che porta a Rodrigo Battaglia (26), argentino con passaporto italiano dello Sporting Lisbona. Ha una clausola da 30 milioni, ma la Roma potrebbe ottenere uno sconto, dovendo ancora incassare per la cessione di Doumbia. Occasione in scadenza 2019, invece, sarebbe Daniel Wass (28 anni), interessante profilo danese in forza al Celta Vigo. Secondo “El Desmarque” la Roma è in pole position, ma la concorrenza del Valencia e la voglia di restare in Liga del giocatore rappresentano seri ostacoli, comunque non insormontabili.

Capitolo atacco

In Francia sono certi del ritorno in Italia di Mario Balotelli (27), tanto da ipotizzare il suo arrivo a Trigoria. Il contratto in scadenza ed il rinnovo da discutere con Raiola, potrebbero davvero riportare dall’altra parte delle Alpi SuperMario e, come scrive France Football, potrebbero esserci due squadre in Serie A bisognose di una prima punta: l’Inter, pensando alla cessione di Icardi e la Roma, paventando quella di Dzeko. Poco fondate appaiono le voci circolanti su un altro giocatore della scuderia Raiola, il figlio d’arte Justin Kluivert (19 anni). La stella dell’Ajax, in scadenza nel 2019, ha già ricevuto in via non ufficiale proposte pesantissime dalle big d’Europa e la Roma oltre certe cifre non si spingerà.

Rinnovi e cessioni

Arrivano segnali incoraggianti per quanto riguarda il futuro del portiere Alisson Becker (25), protagonista di una stagione strepitosa. Il suo agente, Ze Maria Neis, ha parlato questa mattina a Teleradiostereo: “Ancora non abbiamo discusso con la Roma, ma Alisson è ben inserito nella squadra, apprezza sia il club che la città”. Inoltre, come riporta Leggo, il brasiliano starebbe cercando casa all’Axa, insieme alla moglie Natalia Loewe. E le trattative per il rinnovo, con buona pace di Ze Maria Neis, sarebbero comunque a buon punto. La società avrebbe offerto al portiere della Seleção un contratto con scadenza 2023 ed un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione, oltre a concessioni pari o superiori al 50% riguardante i diritti di immagine non sportivi. Massima attenzione però, perché dall’estero non mancano tentazioni multimilionarie sia per il giocatore che per una incredibile plusvalenza societaria.

Del rinnovo di Alessandro Florenzi (27), invece, si comincerà a parlare davvero solo a fine campionato e l’esito, ad oggi, è tutt’altro che scontato. Chiaramente trattenere Alisson avrà ripercussioni sul resto del mercato giallorosso, che qualche uscita deve prevederla. Un rinnovo che potrebbe non andare a buon fine è quello di Lorenzo Pellegrini (21), altro cliente di Raiola, sul quale si fa sempre più forte il pressing della Juventus. Nonostante i ricavi ottenuti dalla Champions, la sola cessione di Pellegrini non basterebbe, per questo si valutano quelle di Edin Dzeko (32), Radja Nainggolan (30), Kostas Manolas (26) e Kevin Strootman (28), sul quale sono puntati gli occhi dell’Inter. Per il difensore greco nelle ultime ore si è parlato di un avvicinamento al Real Madrid, che però non sembra possa portare a nulla di concreto.