Calciomercato Roma: addio Emerson Palmieri, ecco Jonathan Silva

Emerson Palmieri va al Chelsea e la Roma lo rimpiazza con l'ex Boca Juniors Jonathan Silva. L'argentino è stato preso in prestito con riscatto fissato a 5 milioni. Reduce da un'operazione al collaterale destro a novembre, è rientrato in gruppo da qualche giorno e ha collezionato 13 presenze in questa stagione con la maglia dello Sporting Lisbona. Ventiquattro anni, sarà l'alternativa a Kolarov, ed è sbarcato a Fiumicino stamattina.