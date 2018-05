Gioielleria Lazio: da Milinkovic a Strakosha i top biancocelesti brillano sul mercato

Se sentite gongolare, probabilmente siete vicini a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, smaltita la delusione Champions, sta per vivere un calciomercato nel corso del quale la situazione potrebbe essere sintetizzata prendendo in prestito e spostando solo per un attimo dal suo contesto più stretto l’espressione inglese “win/win”. Vince in ogni caso lui, vince in ogni caso la Lazio. Bisogna solo stare attenti.

Vendere o non vendere giocatori che hanno visto aumentare a dismisura il valore del proprio cartellino sarà sì un dilemma, ma dolce, perché in cambio, nel caso, arriveranno tanti, tanti milioni.

Milinkovic, tanto oro quanto pesa? No di più

In molti danno per scontato l’addio del “Sergente”, ma forse dimenticano la tenacia (che a volte sfiora la testardaggine) di Lotito in fase di trattativa. Bisogna soddisfare la richiesta minima, che cresce ogni giorno di più e sfiora i 100 milioni. Conti presto fatti, per un’operazione che, in entrata, nè è costata “solo” 10.

L’agente del 23enne serbo, Mateja Kezman ha già chiarito: “Ha ancora un contratto lungo con la Lazio, ma come vi ho detto qualche giorno fa l’interesse nei confronti di Sergej è enorme. Nel calcio non sai mai quello che può accadere da un giorno all’altro, perciò vedremo cosa ci riserverà il futuro. Di sicuro è stato uno dei migliori giocatori di questo campionato ed ha il potenziale per diventare il miglior calciatore al mondo nel suo ruolo. La Champions League è il sogno di tutti quelli che giocano a calcio, ma ha ancora 23 anni e quindi ha tutto il tempo per disputarla”.

Luis Alberto? Per 5, grazie

L’altro talento esploso in stagione grazie a Simone Inzaghi è Luis Alberto, il re degli assist della Serie A (14), non convocato dalla Spagna per i Mondiali. Ad oggi, sembra destinato a rimanere, ma qualora qualcuno pensasse di richiederlo dovrebbe presentarsi con non meno di 25 milioni, uno per ogni anno di età. Per prelevarlo dal Liverpool ne sono stati sborsati circa 5.

Dovrebbe restare Immobile

Per Immobile si sono solo ipotizzate la suggestione Napoli e la destinazione Milan Ma dopo 29 gol difficilmente sarà ceduto senza offerte super, che potrebbero superare i 50 milioni, rispetto agli 8,5 sborsati per prenderlo dal Siviglia . Ciro, comunque, sottolinea: “Non credo che ci sia bisogno di ribadire ogni volta quanto stia bene alla Lazio. So che ci saranno tante voci di mercato perché ho fatto tanti gol, ma ci penseranno i miei agenti, io resto tranquillo”.

Strakosha, la matematica supera l'opinione

Non ha convinto tutti i tifosi, ma anche il cartellino di Thomas Strakosha (classe 1995, ricordiamolo), alla prima stagione da titolare ha subito un vertiginoso aumento di valore. Da 300mila euro a 20 milioni. I numeri, in campo e fuori, lo promuovono eccome.

Il Re Mida degli allenatori

Anche del futuro di Simone Inzaghi, quello che più di tutti può essere accostato e Re Mida, s'è tanto parlato ma, ora che la tentazione Napoli è svanita, quasi tutti gli addetti ai lavori sono sicuri della permanenza in biancoceleste. Il contratto del tecnico scadrà nel 2020 e in breve tempo ha conquistato le simpatie di molte dirigenze. Si prevede un incontro chiarificatore con Lotito e Tare, di cui, naturalmente, gode della massima stima.