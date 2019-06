Calcio donne, a Montecompatri via alla terza edizione del torneo internazionale “Carlini Cup”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Compatri (Rm) – E’ tutto pronto al “Montecompatri Sporting Center” per la terza edizione del torneo internazionale “Carlini Cup”, kermesse organizzata dall’Atletico Lodigiani e dedicata al calcio femminile giovanile. Da venerdì a domenica mattina (giorno delle semifinali e delle due finali per il terzo e il primo posto) tanti talenti giovanili “in rosa” proveranno ad aggiudicarsi la prestigiosa manifestazione, nata per affiancare il fortunato memorial “Giuseppe Augello”. “Da tempo siamo consapevoli che quello del calcio femminile è un movimento in grande crescita – dice Camillo Carlini, che assieme ad Andrea Augello come sempre cura da vicino l’organizzazione dei due tornei – La manifestazione di quest’anno è dedicata alle ragazze nate nel 2007 e 2008 e siamo sicuri che lo spettacolo sarà di ottimo livello come sempre”. La formula prevede tre gironi da quattro squadre: nel gruppo A sono state inserite la Roma, la Romulea, il Bari e le romene del Coltea Brasov, mentre nel girone B si trovano le padrone di casa dell’Atletico Lodigiani, il Frosinone, l’Inter e il Grifone Gialloverde e infine nel raggruppamento C ci saranno il Perugia, la Css Tivoli, l’Atalanta e l’Apulia Trani. Le prime classificate e la migliore seconda si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre agli ottavi si sfideranno tutte le altre otto squadre. “Le ragazze dell’Atletico Lodigiani? Hanno già dimostrato di avere un buono spessore tecnico raggiungendo le fasi finali della “Danone Cup” – spiega ancora Carlini – Spero possano fare una buona figura anche al cospetto di avversari così importanti”. Toccherà proprio alla squadra di casa “inaugurare” il torneo (alle ore 15 di venerdì) che l’anno scorso vide il trionfo della Juventus nella finale contro il Perugia: l’Atletico Lodigiani se la vedrà con il Frosinone, mentre in contemporanea si giocherà anche la sfida tra Roma e Romulea.