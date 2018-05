Cagliari-Roma: probabili formazioni, Under torna titolare

La Roma vuole dimenticare l'eliminazione in Champions League. I giallorossi, dopo l'inutile vittoria contro il Liverpool, si rituffano in campionato ed affrontato il Cagliari con l'acqua alla gola. I sardi, infatti, non possono più sbagliare e cercano punti che varebbero oro.

Le ultime da Cagliari-Roma

Nella Roma difesa a quattro con Peres, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana, il dubbio è tra Gonalons e De Rossi (il francese è in vantaggio), le mezzali saranno Pellegrini e Nainggolan. Schick, deludente contro il Liverpool, partirà dalla panchina: spazio a Under, Dzeko ed El Shaarawy.

Lopez deve fare a meno degli squalificati Cigarini e Castan. A prendere il posto del brasiliano in difesa dovrebbe essere Andreolli, salvo un recupero in extremis dell'acciaccato Romagna. A centrocampo uno tra Barella e Padoin sarà spostato vertice basso, con Lykogiannis titolare sulla sinistra. Davanti ballottaggio fra Sau e Farias per far coppia con Pavoletti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.