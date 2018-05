Cagliari-Roma 0-1 | Colpo da biliardo di Under: Lazio staccata e terzo posto solitario

La Roma vince 1 a 0 contro il Cagliari nel posticipo della 36^ giornata di Serie A. E' un bel gol di Cengiz Under a sbloccare il match della Sardegna Arena. Nel secondo tempo i sardi sprecano ed il risultato non cambia più. Tre punti d'oro per i giallorossi.

Deiola ci prova subito con un pallone che arriva sul suo sinistro, tira di prima intenzione dal limite, pallone che supera di poco la traversa. Insistono i sardi che con Farias, al minuto 8, sfiora il gol del vantaggio. La Roma, però, in pochi minuti alza il baricentro e passa al 15'. Colpo da biliardo dall'angolo destro dell'area di rigore di Under. Tiro a girare rasoterra che colpisce il palo e poi entra: è 1 a 0.

La rete di Under smorza l'entusiasmo del Cagliari che vive di folate. Al 32' cross di Deiola che trova Pavoletti, ma l'attaccante rossoblu è troppo timido. Al 35' cross di Deiola in area, arriva la deviazione di Bruno Peres che non sorprende Alisson che compie un miracolo e salva il risultato. E' Deiola il più pericoloso dei padroni di casa. Al 39' dribla Nainggolan al limite dell'area che poi sfodera il mancino, ma il tiro finisce di poco al lato del palo alla sinistra di Alisson.

Nella ripresa il Cagliari attacca a testa bassa. Al 55' Farias si invola davanti ad Alisson, incespica, e sbaglia tutto. I ritmi calano e la partita si fa brutta. Al 72' Florenzi fa una frittata, regala a Farias una palla d'oro ma Kolarov in scivolata salva la Roma. Al minuto 84 Sau entra in area e calcia a tu per tu con Alisson che compie un altro miracolo e salva il risultato.

Il tabellino di Cagliari-Roma

Cagliari (3-5-2) - Cragno 6, Faragò 6,5, Andreolli 5,5, Ceppitelli 6, Lykogiannis 5; Deiola 6,5, Barella 6,5, Padoin 6 (87' Han sv), Ionita 6 (82' Cossu sv), Farias 5 (75' Sau 6), Pavoletti 5,5. A disp.: Rafael, Crosta, Miangue, Caligara, Dessena, Giannetti All.: Lopez

Roma (4-2-3-1) - Alisson 6,5, Peres 5,5 (60' Florenzi 5,5), Capradossi 6,5 (70' Silva 6), Fazio 6,5, Kolarov 6,5; De Rossi 6,5, Gonalons 6; Under 7 (83' Schick sv), Nainggolan 6, Gerson 6, Dzeko 6,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Pellegrini Luca, Pellegrini Lo., Antonucci, El Shaarawy. All.: Di Francesco

Marcatori - Under (R)

Ammoniti - Lykogiannis (C), Barella (C), Ionita (C), Gerson (R), Ceppitelli (C)