Cagliari-Lazio, probabili formazioni: Keita scalpita dal 1' minuto

La Lazio affronta il Cagliari, nel match della 29^ giornata di Serie A. La squadra ospite ha vinto tutte le ultime tre gare esterne in Serie A ma non arriva a quattro successi di fila fuori casa dall'aprile 2015.

QUI CAGLIARI - Murru e Joao Pedro si allenano con il gruppo, mentre Capuano e Deiola sono indisponibili. Ballottaggi Dessena-Di Gennaro e Joao Pedro-Sau. In difesa occasione in arrivo per Miangue, mentre in regia dovrebbe sistemarsi Tachtdisis.

QUI LAZIO - Da valutare le condizioni di Biglia e De Vrij (in preallarme rispettivamente Murgia e Wallace): più probabile il recupero dell'argentino. Al posto dello squalificato Milinkovic in mediana arretrerà Lulic. Verso il ritorno al 4-3-3 con Keita dal primo minuto. In porta ancora l'albanese Strakosha.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-4-1-1): Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Dessena, Barella; Joao Pedro, Borriello. Allenatore: Rastelli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, Hoedt, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. Allenatore: Inzaghi.