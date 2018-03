Cagliari-Lazio, probabili formazioni: torna Luis Alberto

La Lazio affronta il Cagliari nella 28^ giornata di Serie A. I biancocelesti hanno tenuto la porta inviolata nell'ultima trasferta di campionato e si affidano a Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con 23 reti, che ha nel Cagliari la sua vittima preferita nella massima serie ed è andato a segno anche contro la Dinamo Kiev.

Inzaghi deve fare ancora a meno di Marusic, al suo posto ecco Basta. Oppure Lulic a destra con Lukaku a sinistra. Scalpita Felipe Anderson, ma dovrebbe spuntarla Luis Alberto. Sicuri del posto Strakosha tra i pali, De Vrij e Radu in difesa, Parolo e Milinkovic-Savic a centrocampo. Intoccabile Immobile al centro dell'attacco, out per squalifica Marusic.

Caceres torna in gruppo. Tra i sardi in attacco il nordcoreano Han affiancherà Pavoletti. Centrocampo a 5 formato da Faragò, Ionita, Barella (regista), Padoin e Lykogiannis. Terapie per Cigarini, Farias lavora a parte.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Han, Pavoletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.