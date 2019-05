Cagliari-Lazio: probabili formazioni, tocca a Proto. Out Milinkovic

La Lazio affronta il Cagliari nel match della 36ª giornata di Serie A. I biancocelesti, al momento ottavi, si giocano le ultime possibilità di restare incollati al treno Champions: 55 i punti in classifica, con 16 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e un ritardo di 7 punti sul 4° posto. Inzaghi dovrà fare a meno in regia di Lucas Leiva, squalificato: al suo posto si rivedrà dal 1' l'ex viola Badelj.

Probabile conferma nel reparto arretrato per Wallace, a centrocampo è ballottaggio tra Parolo e Cataldi, mentre sulla destra Marusic è favorito su Romulo. Davanti la coppia Correa-Caicedo potrebbe far rifiatare Ciro Immobile, leggermente affaticato. Non convocati Strakosha e Milinkovic, ancora acciaccati e quindi da preservare in vista della finale. In porta va Proto.

Maran perde per squalifica Ionita dopo l'espulsione di Napoli, mentre a centrocampo mancherà per infortunio Faragò, la cui stagione è già finita. Joao Pedro dovrebbe riprendersi il posto da titolare al fianco di Pavoletti, con Birsa trequartista e Barella da interno a completare il reparto composto da Deiola e Cigarini. Ionita squalificato. Dubbi sulle corsie in difesa: Cacciatore e Lykogiannis in pole su Srna e Pellegrini.



Probabili formazioni di Cagliari Lazio

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa.



Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!