Il tacco di Ciro: Immobile salva la Lazio al 95', pari a Cagliari

La Lazio pareggia a 2 a 2 contro il Cagliari, nella 28^ giornata di Serie A. E' Leonardo Pavoletti, in avvio, ad aprire le danze. Poco dopo gli ospiti pareggiano con l'autogol di Luca Ceppitelli. Nel secondo tempo Antonio Barella fa due a uno dal dischetto. Commozione nel momento del ricordo di Davide Astori, ex sardo. Travolgenti gli applausi dopo il minuto di raccoglimento. Gente commossa sugli spalti per il ricordo dell'ex capitano rossoblù.

Inzaghi concede un turno di riposo a Milinkovic in vista del ritorno di Europa League di giovedì a Kiev. Partono bene i capitolini con Lulic e Luis Alberto bravi ad innescare Immobile. I padroni di casa, tuttavia, sono bene messi e, soprattutto in avvio, fanno faticare la Lazio. Al 23' primo vero squillo della Lazio con Luis Alberto, che calcia col sinistro dal limite dell'area: palla fuori di poco.

Al 25' passa il Cagliari. Miangue salta Basta sulla sinistra, cross in area per Han che stacca e di testa prende la traversa. Pavoletti è il più lesto di tutti a ribattere in rete di testa da due passi. E' 1 a 0. Reazione immediata della Lazio con Immobile che entra in area e viene abbattuto da Barella: l'attaccante della Lazio chiede veementemente il rigore ma viene ammonto per proteste. I replay danno però ragione ad Immobile.

Gli ospiti però sono vivi e pareggiano con l'autogol di Ceppitelli che deposita in rete un cross su punizione di Luis Alberto. E' 1 a 1 che vale l'ultima emozione di un primo tempo tutto sommato equilibrato.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia. Lo spettacolo, però, non è dei migliori così Inzaghi cambia inserendo Milinkovic e Felipe Anderson. Al 70' episodio dubbio in area di rigore della Lazio. Strakosha si capisce male con Luiz Felipe, che per evitare l'arrivo di Pavoletti lo colpisce con la coscia. Dopo il consulto del Var arriva il penalty che Barella trasforma: è 2 a 1.

Inzaghi le prova tutte: dentro Nani per De Vrij. I biancocelesti, nel finale, ci provano a testa bassa ma il risultato non cambia. Sconfitta pesante per la Lazio in chiave Champions League.

Il tabellino di Cagliari-Lazio

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Romagna 5,5, Ceppitelli 5, Castan 6,5; Faragò 6, Ionita 5,5 (67' Deiola 6), Padoin 6, Barella 7, Miangue 6,5; Han 6,5 (80' Farias sv), Pavoletti 7. All.: Lopez. Panchina: Crosta, Rafael, Andreolli, Pisacane, Cossu, Giannetti

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5,5; Luiz Felipe 5, de Vrij 6 (77' Nani 6), Radu 5,5; Basta 5,5, Parolo 5 (65' Milinkovic-Savic 6), Leiva 7, Lulic 5,5, Lukaku 5,5 (65' Felipe Anderson 6); Luis Alberto 6,5; Immobile 6,5. All.: Inzaghi. Panchina: Vargić, Bastos, Wallace, Patric, Murgia, Caicedo

Marcatori: Pavoletti (C), aut. Cappitelli (L), rig. Barella (C), Immobile (L)

Ammoniti: Immobile (L), Lulic (L), Leiva (L), Ionita (C), Radu (L)