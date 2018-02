Roma, l'incidente costa caro: Bruno Peres non convocato domenica

La Roma ha deciso di non convocare Bruno Peres per la prossima sfida di campionato, in programma domenica prossima contro il Benevento all'Olimpico. La decisione, concordata da società e allenatore, è arrivata dopo l'episodio che ha visto protagonista il brasiliano, coinvolto in un incidente con la sua auto in nottata. Una decisione presa sulla falsariga di quanto avvenuto un mese fa con Radja Nainggolan dopo la sua diretta Instagram di Capodanno, con il belga che fu escluso dai convocati per il match con l'Atalanta.