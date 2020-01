Boxe, Roma vince il ballottaggio per il titolo europeo: De Carolis tenta il colpaccio

Il primo risultato è stato raggiunto. Il match tra Giovanni De Carolis ed Emre Cukur, il supermedio turco naturalizzato tedesco, si disputerà a Roma. La BBT Production di Davide Buccioni si è aggiudicata l’asta per portare il combattimento nella Capitale.

Il Palazzo dello Sport

L’esito del risultato era tutt’altro che scontato. Ora il lavoro del promoter romano, è finalizzato ad ottenere una sede prestigiosa: il Palazzo dello Sport dell’Eur. In passato ha ospitato eventi pugilistici di assoluto rilievo. Ma è trascorso davvero molto tempo dall’ultima volta che, l’edificio progettato per le Olimpiadi del 1960, è stato utilizzato per un appuntamento di questa portata. Se si esclude la sfortunata difesa del titolo EBU di Vincenzo Cantatore, bisogna tornare indietro nel tempo di quasi tre decadi.

Un appuntamento con la storia

L'ultimo a calcare con successo gli spazi del PalaEur è stato Giovanni Parisi. Il peso leggero di Vibo Valentia, nel palazzo di Nervi e Piacentini, ha prima conquistato e poi difeso un titolo mondiale. Anche De Carolis è stato un campione del mondo. Ma non ha mai avuto la possibilità di difendere la sua cintura in Italia. Ora però ha l'opportunità di scrivere un'altra pagina di storia. L'impresa che il pugile romano è chiamato a compiere, gli consentirebbe di cononare una carriera ricca di successo. E d'inserire, nella bacheca personale, l'unico titolo che gli manca: quello europeo.

Il match

“L’avversario è un mancino, imbattuto, abbastanza insidioso – ha commentato Luigi Ascani, cofondatore della Team Boxe Roma XI, la palestra dove si allena Giovanni De Carolis – ma non ha mai combattuto fuori casa e questo per noi potrebbe essere un vantaggio. Ovviamente, perché lo diventi – ha aggiunto Ascani che, come sempre, sarà all’angolo del campione romano – sarà necessario anche il contributo del pubblico”.

La data prevista

Nella Capitale un match del genere è atteso da molto tempo. L’attenzione degli appassionati è già molto alta ma, come ha ribadito Davide Buccioni, “questo è un evento storico, ci aspettiamo il pubblico della grandi occasioni”. La data ancora non è stata decisa. Cukur, l’8 febbraio, ha in agenda un altro combattimento. Se non ci saranno cambi di programma, fanno sapere dall’entourage di De Carolis, si potrà combattere già ad aprile. Dopo Pasqua, probabilmente verso la fine del mese.