Grande boxe, De Carolis torna sul ring. Ma il Parco Archeologico di Ostia Antica resta off limits

Giovanni De Carolis, già campione del Mondo WBA dei pesi supermedi, torna a difendere un titolo importante. Venedì 21 giugno, il fuoriclasse cresciuto nella palestra della Team Boxe Roma XI, alla Montagnola, dovrà battere Khoren Gevor per mantenere la cintura WBC International vinta, a Cinecittà, lo scorso dicembre.

Niente teatro romano

Il ritorno sul quadrato dell'ex campione del mondo non si terrà, com'era stato annunciato da alcune settimane, nel teatro romano di Ostia Antica. "Non abbiamo mai dato nessuna autorizzazione – ha chiarito la direttrice del Parco Archeologico Mariarosaria Barbera – per le vie brevi ci erano arrivate delle proposte, peraltro dal concessionario dell'Auditorium e neppure dal diretto interessato, e per le vie brevi abbiamo risposto che non era possibile. D'altra parte non è previsto che si facciano eventi sportivi nel teatro di Ostia Antica. Nei teatri cantavano, recitavano e danzavano ed è quello che continuiamo a fare noi oggi. Semmai erano gli anfiteatri ad ospitare eventi sportivi".

La nuova sede

Niente Ostia Antica quindi. Ma restano tutti gli incontri previsti per il 21 giugno. "Non c'è stato verso, abbiamo tentato in tutti i modi di realizzare questa riunione pugilistica ad Ostia Antica, ma abbiamo incontrato la contrarietà della direttrice del parco archeologico. L'appuntamento quindi è spostato in un'altra location molto suggestiva – spiega Davide Buccioni che, con la BBT Production, ha organizzato l'appuntamento – il 21 si combatte nell'anfiteatro del Parco della Pace, alla Pisana".

Gli incontri titolati

Confermati gli incontri previsti in calendario. De Carolis difende la sua cintura WBC contro il 39enne armeno Khoren Gevor. "L'unico cambio riguarda lo sfidante di Micheal Magnesi che per il titolo IBF International combatte contro Micheal lopez, messicano ex campione del mondo dei Superpiuma – spiega Buccioni – per quanto riguarda Gevor parliamo di un ex campione d'Europa che ha combattuto per quattro volte per un titolo mondiale". Una riunione di tutto rispetto "penso che in Italia non siano stati ospitati pugili così importanti – sottolinea il promotore – almeno da tre o quattro anni".

Gli altri incontri

Oltre alle sfide titolate, i sottoclou previsti per la serata di venerdì 21 riguardano le seguenti sfide: sono previsti Carpentieri vs Spadaccini, Luparelli vs Artino, Rossetti vs Battisti; Russo vs Chiochiu.