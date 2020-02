Polisportiva Borghesiana volley, Scipioni e l’Under 16 femminile: “Gruppo che cresce”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ una delle novità del settore pallavolo della Polisportiva Borghesiana. L’Under 16 femminile di coach Giuseppe Scipioni si è aggiunta alla pari categoria già esistente, allenata da Emiliano Dattilo. E’ lo stesso allenatore a parlare del percorso di questo gruppo: “La squadra è piuttosto disomogenea a livello tecnico nel senso che conta su alcune ragazze che hanno già un’esperienza nel mondo della pallavolo e altre che invece sono al primo anno o semplicemente hanno l’età per giocare in categorie minori. Il gruppo, comunque, ha lavorato con costanza e si è tolto anche delle discrete soddisfazioni nel corso del suo campionato (quello organizzato dall’ente promozionale Uisp, ndr) visto che è stato a lungo ai vertici e ora, dopo un paio di scontri diretti persi, è al quarto posto. Inoltre alcuni elementi di questa squadra si allenano una volta a settimana col gruppo che gioca nella Terza divisione Fipav e che è composto per la maggior parte da atlete dell’Under 18 allenata da Giampiero Scatigna”. Scipioni sembra contento di come le ragazze si approccino al lavoro infrasettimanale: “E’ evidente che vengano al campo con gioia e con una forte volontà di crescere. Alla fine della stagione se ne valuteranno i progressi in maniera più dettagliata e la società deciderà cosa fare con queste ragazze. L’aspetto da migliorare più in fretta è di tipo mentale: nelle ultime settimane alla squadra è capitato talvolta di essere in vantaggio per due set a zero e di non riuscire a chiudere le partite a proprio favore”. In attesa di capire come si chiuderà la stagione dell’Under 16 femminile, Scipioni è chiamato anche a seguire attentamente gli sviluppi di campionato dell’Amatoriale femminile, gruppo che allena ormai da tempo: “Questa squadra è fortemente competitiva ed ambiziosa. Recentemente abbiamo battuto il Giro Volley primo della classe e ora siamo appena ad un punto dalla vetta”. D’altronde la Polisportiva Borghesiana volley, negli ultimi anni, si è quasi “specializzata” nell’allestimento di gruppi Amatoriali: oltre al gruppo femminile “puro” allenato da Scipioni, infatti, ci sono altre due squadre miste di ottimo livello guidate rispettivamente da Giuliana Montaldi e Serena Filippone.