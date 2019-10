Polisportiva Borghesiana volley, Scatigna: “Gruppo cresciuto tanto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ stata una delle prime formazioni della Polisportiva Borghesiana volley a partire con le gare ufficiali. L’Under 18 femminile di Giampiero Scatigna ha già giocato tre match ottenendo due vittorie (di cui una al tie-break) e una sconfitta (anche questa al quinto set). Nell’ultimo turno le ragazze capitoline hanno vinto per 3-2 sul campo di Marino al termine di una gara a due facce: “Siamo andati sotto 2-0 e poi abbiamo rimontato – racconta Scatigna – Probabilmente nelle ragazze è scattato qualcosa a gara in corso e sono riuscite a cambiare l’inerzia della partita”. L’inizio di stagione dell’Under 18 femminile della Polisportiva Borghesiana volley è decisamente positivo. “Veniamo da un anno di crescita e consolidamento che è stato molto importante per questo gruppo. Le ragazze si sono ritrovate a settembre con ancora maggiore voglia di allenarsi e stare insieme, proseguendo il percorso cominciato: sono migliorate tanto e hanno potenzialità per farlo ancora anche se c’è indubbiamente qualche mancanza tecnica rispetto ad alcune avversarie. L’auspicio, però, è quello di essere una delle squadre outsider di questo campionato”. La categoria in questione ha iniziato prima del solito: “Quest’anno la federazione ha deciso per una formula particolare: un mini-torneo fino a fine novembre al termine del quale alcune squadre faranno la categoria Elite e altre quella Promozionale, dove tra l’altro giocava il nostro gruppo nella passata stagione. Le prime due del girone passano nella fase Elite, ma al momento non vogliamo fissare obiettivi. Il 25 ottobre giocheremo sul campo di Frascati e a quel punto finirà il girone d’andata, quindi avremo un quadro più chiaro della situazione”. Per Scatigna è il secondo anno alla guida di questo gruppo: “Il progetto della società è quello di far crescere le ragazze e farle diventare “appetibili” per la prima squadra. In quest’ottica, abbiamo instaurato una positiva collaborazione con coach Marco Aquili (il tecnico della attuale Prima divisione della Polisportiva Borghesiana volley, ndr) e a giro due o tre nostre ragazze si allenano con le più grandi: un’esperienza decisamente positiva per loro”.