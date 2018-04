Polisportiva Borghesiana volley, Aquili: "Nelle ultime quattro gare vogliamo 12 punti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’ottimo cammino della Seconda divisione femminile della Polisportiva Borghesiana volley si “infrange” contro lo scoglio più duro, quello rappresentato dalla capolista Ciampino Grottaferrata che si è imposta sul campo delle capitoline per 3-1 nell’ultimo turno. «Potevamo fare sicuramente qualcosa di più – dice coach Marco Aquili – Nel primo set la squadra è stata praticamente perfetta e ha messo in campo quanto preparato durante la settimana, poi abbiamo iniziato a giocare più individualmente che collettivamente e le giocatrici ospiti ne hanno approfittato. Indubbiamente avrei potuto fare qualche scelta diversa anche io per cercare di cambiare l’andamento della partita, ma bisogna accettare il verdetto del campo». Anche perché il gruppo capitolino sta sicuramente facendo una seconda parte di stagione eccellente. «Il rammarico maggiore, infatti, è legato ai punti buttati contro squadre alla portata ad inizio campionato – osserva Aquili – Con il lavoro, questa squadra si è meritata una bella striscia di risultati utili e ora vediamo come assorbirà l’amarezza dell’ultima sconfitta». L’obiettivo della Seconda divisione della Polisportiva Borghesiana volley è comunque abbastanza chiaro. «Rimangono da giocare quattro partite e dobbiamo cercare di fare 12 punti poi vedremo che succede, anche perché ci sono ancora degli incroci importanti. Per la corsa al primo posto, comunque, ora il discorso si è fatto abbastanza complicato» rimarca Aquili che si proietta al prossimo impegno delle sue ragazze. «Domenica saremo ospiti del Città di Frascati e sarà un altro scontro diretto. All’andata erano lanciatissime e noi le battemmo con un bel 3-0: credo che la Polisportiva Borghesiana abbia le potenzialità per poter ripetere quel tipo di gara, ma come detto sarà importante verificare come il gruppo avrà assorbito l’ultimo k.o.» conclude Aquili.