La Roma batte il Real in amichevole e alza un bonsai: sfottò sui social per il primo "trofeo"

Una bella Roma ha battuto il Real Madrid 7-6 dopo i calci di rigore (2-2 dopo i primi 90') in un'amichevole giocata all'Olimpico, vincendo la Mabel Green Cup. A segno nei tempi regolamentari per le merengues Marcelo (16' pt) e Casemiro (39' pt), per i giallorossi gol di Perotti (34' pt) e Dzeko (40' pt).

Ai calci di rigore decisivo l'errore di Marcelo che così assegna la Mabel Green Cup alla Roma e così il capitano Florenzi ha potuto alzare il bizzarro trofeo, un bonsai gigante tra le risate proprio dei giallorossi.

Immediati, in pochi minuti, gli sfottò sui social da "bonsai in faccia" a "quelli che hanno portato il bonsai a Roma", fino ad una serie di meme con Florenzi immortalato nella posa di Daniel-san, nell'epica scena in cui il maestro Miyagi lo addestra nel film cult Karate Kid.

BONSAI IN FACCIA MA QUANDO VI PASSA @realmadrid



ALZA QUEL CAZZO DI ALBERO CAPITANO @Florenzi — 2019 Bonsai Champions (@Alphapova) August 11, 2019