Bologna-Roma, probabili formazioni: Di Francesco non può più sbagliare

La Roma va a Bologna nel match della 5^ giornata di Serie A. I giallorossi, attardati in classifica, vanno a caccia di tre punti necessari per consentire la svolta a un campionato iniziato malissimo. Gli ospiti hanno un paio di dubbi di formazione, soprattutto in attacco ancora a secco in stagione.

Le ultime da Bologna-Roma

Di Francesco potrebbe fare turnover dopo aver affrontato il Real Madrid in Champions. Rischiano il posto Fazio e Kolarov: pronti Marcano e Santon. Kluivert scalpita in attacco, Karsdorp in difesa. A centrocampo può riposare Nzonzi. Probabile maglia da titolare per Perotti nel tridente, di nuovo in gruppo Pastore.

Nell'attacco rossoblu pronto Falcinelli a riprendersi una maglia da titolare, al suo fianco duello Santander-Destro.Il metronomo di centrocampo sarà Nagy. Sulla fascia destra Mbaye punta a scalzare Mattiello. Indisponibili Helander, Palacio e Donsah.

Le formazioni di Bologna-Roma

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Perotti.