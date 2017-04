Bologna-Roma, probabili formazioni: vincere per rincorrere lo Scudetto

La Roma affronta il Bologna nel match della 31^ giornata di Serie A. I giallorossi segnano da 26 incontri consecutivi contro i rossoblu in Serie A: 53 reti realizzate dai giallorossi nel parziale. La squadra di Spalletti, che deve vincere per continuare a rincorrere lo Scudetto, è la formazione di Serie A che non pareggia da più partite, 19.

QUI BOLOGNA - Mattia Destro rischia di saltare la sfida dell'ex, a causa di una affaticamento muscolare che ieri gli ha impedito di allenarsi. Se non dovesse farcela, Donadoni non avrebbe alternativa all'inserimento di Di Francesco, con Verdi "falso nove".

C'è, comunque, ottimismo sul recupero dell'attaccante. In mezzo rientra dalla squalifica Pulgar, che insidia Viviani. In difesa, Torosidis e Krafth sono favoriti sulle fasce, mentre al centro dovrebbe rivedersi Gastaldello.

QUI ROMA - Spalletti ritrova Strootman dopo la squalifica che gli aveva fatto saltare l'Empoli e spera di recuperare De Rossi, out dopo la botta subita in Nazionale. Se il centrocampista di Ostia dovesse farcela, sarà Paredes a fargli spazio.

In difesa, invece, dopo la vittoria amara nel derby di Coppa Italia, il tecnico toscano potrebbe decidere di rilanciare Bruno Peres, al posto di uno tra Fazio e Rudiger.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-5-2): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta; Mbaye, Dzemaili, Pulgar, Nagy, Krejci; Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko.