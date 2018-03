Bologna-Roma, probabili formazioni: Under non ce la fa

La Roma affronta il Bologna nel primo match della 30^ giornata di Serie A. La squadra giallorossa ha trovato la rete in tutte le ultime 28 sfide di campionato contro gli emiliani: nel parziale 57 gol, più di due di media a partita. I romanisti, quindi, sono fiduciosi e voglioni vincere a Dall'Ara.

Pellegrini è uscito malconcio dalla gara tra Italia e Inghilterra. E' dubbio. Nel 4-2-3-1 di Di Francesco, El Shaarawy e Perotti paiono favoriti su Schick. Niente turnover per Dzeko in vista dell'impegno di Champions di Barcellona. Problema muscolare alla vigilia per Under, nemmeno convocato.

Nel Bologna Da Costa è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere preferito a Santurro come sostituto dello squalificato Mirante. Rispetto all'ultimo incontro dell'Olimpico reclamano spazio Poli e Di Francesco a discapito di Donsah e Torosidis. Verdi e Palacio confermati in attacco.



Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Palacio, Destro, Verdi. All. Donadoni

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco