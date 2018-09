Bologna-Roma, le pagelle: Marcano, Cristante, Pellegrini e Dzeko che flop

La Roma perde 2 a 0 contro il Bologna nella quinta giornata di Serie A. Primo dell'intervallo Federico Mattiello, con una perla, sblocca la sfida. Ad inizio ripresa Federico Santander in contropiede raddoppia il vantaggio emiliano.

Le pagelle di Bologna-Roma

Olsen 5,5 - Il portiere svedese reduce da un ottima partita contro il Real Madrid si è scrollato un po' di scetticismo dalla spalle. Sul gol di Mattiello non può nulla, anche perché l'ex Juve pesca il coniglio dal cilindro anche se nell'uscita prima del tiro è un po' troppo incerto. Ci prova a dire no a Santander ma non riesce.