Bologna-Roma 2-0 | Indifendibili: figuraccia al Dall'Ara, ora è crisi vera

La Roma perde 2 a 0 contro il Bologna nel match della 5^ giornata di Serie A. I padroni di casa giocano bene e passano con un gran gol di Federico Mattiello. Nella ripresa, in contropiede, Federico Santander raddoppia con merito.

Al Dall'Ara si gioca subito a buoni ritmi con i giallorossi che attaccano e gli emiliani che si chiudono e ripartono come in occasione del primo tiro di Dzemaili. Le occasioni buone, però, le ha la Roma in due minuti con Fazio e Kluivert ma Skorupski è bravo a dire no. Al 18' grande chance per il Bologna con Mattiello che mette Falcinelli in condizioni di colpire da un metro, ma l'ex Cotrone manca la sfera.

Al 29' Krejci legge male un lancio di De Rossi, Kluivert ne approfitta ma Skorupski dice no. Dopo 36' minuti la partita si sblocca. De Maio scodella dentro, la palla supera Olsen e finisce dall'altra parte tra i piedi di Mattiello che fa fuori Marcano e Perotti, alza lo sguardo e trova il tiro a giro che si insacca: 1-0. La Roma, ferita, prova a reagire ma Skorupski è ancora bravissimo su Fazio.

Di Francesco, deluso, cerca di cambiare la Roma con Pastore e Under per Cristante e Kluivert. Al 59' contropiede letale del Bologna con la Rome messa malissimo nelle retrovie. Falcinelli parte veloce, si allarga verso destra per poi pescare Santander per vie centrali. El Ropero solo contro Olsen colpisce e non sbaglia: 2-0. La Roma cerca di rientrare in partita ma Dzeko spreca. Il Bologna, invece, si copre a cerca il 3 a 0 col neo entrato Okwonkwo. Pessima figura della Roma. Ottima e meritata la vittoria del Bologna.

Il tabellino di Bologna-Roma

Bologna (3-5-2) - Skorupski 7; De Maio 6, Danilo 6, Calabresi 6,5; Mattiello 7, Svanberg 6,5 (61' Mbaye 6), Nagy 6, Dzemaili 6, Krejci 6; Falcinelli 6,5 (67' Okwonkwo 6), Santander 7 (80' Destro sv). A disp. Da Costa, Santurro, González, Mbaye, Valencia, Dijks, Orsolini. All. Inzaghi.

Roma (4-3-3) - Olsen 5,5; Florenzi 6, Manolas 5,5, Fazio 5,5, Marcano 4,5; Cristante 4,5 (54' Pastore 6), De Rossi 6, Pellegrini 4,5, Kluivert 6 (58' Under 6), Dzeko 5, Perotti 5. A disp. Fuzato, Mirante, Pellegrini Luca Kolarov, Juan Jesus, Santon, Nzonzi, Zaniolo, Schick, El Shaarawy. All. Di Francesco.

Marcatori: Mattiello (B), Santander (B)

Ammoniti: De Rossi (R), Cristante (R), Fazio (R), Pellegrini (R)