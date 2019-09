VIDEO | Bologna-Roma 1-2: Dzeko all'ultimo secondo fa impazzire i giallorossi

Scala la classifica la Roma grazie alla vittoria all'ultimo respiro sul campo del Bologna per 2-1. Al Dall'Ara succede tutto nella ripresa: Kolarov porta avanti la Roma con una magia su punizione, Sansone risponde su rigore ma nell'ultimo minuto di recupero, con i giallorossi in dieci per l'espulsione di Mancini arriva la doccia fredda per la squadra di Mihajlovic, punita fin troppo severamente da un'incornata di Dzeko.