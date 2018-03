La Roma pensa al Barcellona: Dzeko raggiunge il Bologna e salva la Pasqua

La Roma pareggia 1 a 1 contro il Bologna nel match della 30^ giornata di Serie A. I padroni di casa partono bene e dopo 18 minuti passano con Erick Pulgar. Nella ripresa Edin Dzeko pareggia i conti di testa.

La squadra ospite parte subito forte. L'idea della Roma è chiara: appena i centrocampisti si cerca la verticalizzazione. Il Bologna, invece, si chiude e riparte. Al 6' prima occasione con Schick che calcia col mancino, bravo l'esordiente Santurro. Dal corner che ne segue il portiere emiliano salva con un super riflesso su De Rossi.

Al 16' Nainggolan alza bandiera bianca per infortunio. Due minuti il Bologna passa con Pulgar. Poli prova la conclusione, la Roma non respinge bene e il pallone rimane al limite: il cileno calcia e beffa Alisson. E' 1 a 0. Neanche dieci minuti dopo la Roma ha una grande occasione ma Strootman, da un metro, colpisce il palo a porta vuota. Al 42' altra chance per Schick, bravo ancora Santurro.

Nella ripresa Di Francesco prova a svegliare i suoi ma il Bologna è vivo. La Roma al 61' cambia: Dzeko per El Shaarawy. Gli ospiti, con energia, provano a pareggiare ma i tanti errori rallentano la manovra. DiFra le prova tutte: Defrel per Strootman. Al 76' la Roma pareggia con Dzeko. Percussione sulla fascia sinistra di Kolarov, che appoggia a Perotti: iniziativa dell'argentino, cross sul primo palo e il bosniaco non sbaglia di testa. E' 1 a 1. Il risultato, nonostante il forcing finale romanista non cambia più. Un punto per uno per Bologna e Roma.



Il tabellino di Bologna-Roma

Bologna (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (78' Mbaye sv), De Maio 6, Helander 6, Masina 6; Poli 6,5, Pulgar 7, Donsah 5,5; Verdi 6 (89' Krejci sv), Palacio 5,5, Di Francesco 6,5 (72' Orsolini 6). A disp.: Romagnoli, Destro, Gonzalez, Dzemaili, Nagy, Falletti, Crisetig, Avenatti. All. Roberto Donadoni

Roma (4-3-3): Alisson 6; Florenzi 5,5, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; Nainggolan sv (Gerson 5), De Rossi 5,5, Strootman 5 (75' Defrel 6); El Shaarawy 5 (61' Dzeko 7), Schick 6, Perotti 6. A disp.: Skorupski, Lobont, Pellegrini Lu., Jesus, Peres, Silva, Gonalons. All. Eusebio Di Francesco

Marcatori: Pulgar (B), Dzeko (R)

Ammoniti: Santurro (B), De Rossi (R), Palacio (B), Pulgar (B)