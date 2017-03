Bologna-Lazio, probabili formazioni: Keita torna titolare

Il Bologna contro la Lazio nel match della 27^ giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha segnato 12 gol di testa, più di ogni altra squadra in questo campionato, il Bologna tre, più solo del Pescara. Nel 2017 i biancocelesti hanno tentato 151 conclusioni, più di ogni altra squadra in Serie A.

QUI BOLOGNA - Tre ballottaggi per Donadoni: Viviani-Pulgar, Taider-Donsah, Krejci-Di Francesco, in tutti e tre i casi i primi sono favoriti. In questo momento, il Bologna dovrebbe giocare con Mirante in porta; Mbaye, Oikonomou, Helander e Masina i quattro di difesa; Taider, Viviani e Dzemaili a centrocampo; Verdi e Destro alle spalle di Krejci.

QUI LAZIO - Il dubbio più grande di Inzaghi in vita della partita di Bologna riguarda Marchetti anche se Strakoshase la sta cavando comunque alla grande. Rientra Biglia dalla squalifica scontata contro l'Udinese: a centrocampo farà terzetto con Parolo e Milinkovic, a meno che Inzaghi non decida di confermare il 3-4-2-1 visto nel derby di Coppa Italia anche al Dall'Ara.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Helander, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.

Lazio (4-3-1-2): Strakosha, Patric, De Vrij, Hoedt, Radu, Biglia, Parolo, Lulic, Felipe Anderson, Immobile, Keita. Allenatore: Inzaghi.