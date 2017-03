Bologna-Lazio 0-2 | Ciro il grande: doppio Immobile per i tre punti

La Lazio vince 2 a 0 contro il Bologna, nel match della 27^ giornata di Serie A. Dopo nove minuti Senad Lulic serve un bell'assist a Ciro Immobile che apre le danze. Nella ripresa è il solito bomber laziale a chiudere la sfida in contropiede con la sua doppietta personale.

PRIMO TEMPO - La Lazio, galvanizzata dal successo nel derby, attacca fin da subito. Inzaghi fin da subito prova a mischiare le carte con Basta e Lulic molto larghi e alti, mentre Anderson e Milinkovic-Savic agiscono alle spalle di Immobile. E al minuto 9 è proprio il bomber della Lazio a sbloccare il match. Lulic rientra sul destro e crossa al centro dell'area, dove c'è Immobile, che da due passi batte Mirante con un preciso colpo di testa.

Passano 30 secondi e lo scatenato Immobile sfiora anche il 2 a 0. Il Bologna, stordito, prova a reagire con l'orgolio. La squadra di Inzaghi però domina. Al 26' Mirante salva gli emiliani dicendo no a Milinkovic-Savic. Al 30' si vede il Bologna con una insidiosa punizione di Viviani: attento Strakosha. Al 42' regalo di Biglia che manda in porta Petkovic: l'attacca si mangia però il gol del pari.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa il Bologna prova a cambiare marcia. Al 51' Viviani ci prova su punizione: palla larga. La Lazio, che cala il ritmo, al 55' è costretta a rinunciare all'infortunato Biglia. Al posto il giovane Murgia. Al 62' grande guizzo di Anderson che pesca in area Immobile: destro dell'attaccante disinnescato da Mirante. Donadoni, poco contento, allora cambia: dentro Destro e fuori Verdi.

Risponde Inzaghi con Keita per Anderson. Al 70' ci prova Dzemaili, facile per Strakosha. Alla mezzora, la Lazio chiude i giochi. Immobile scappa alle spalle di Maietta e Oikonomou, arriva davanti a Mirante e lo fredda piazzando la sfera nell'angolino sinistro. E' 2 a 0. E' la rete che mette in ghiaccio il match. La Lazio vince, con merito, e continua la corsa all'Europa. Fischi per il Bologna.

TABELLINO

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Krafth 5, Maietta 4, Oikonomou 5, Helander 5, Masina 5,5 (77' Krejci 6); Nagy 6, Viviani 6 (76' Pulgar 6), Dzemaili 5,5; Verdi 5 (63' Destro 5,5), Petkovic 5. A disp.: Da Costa, Sarr, Taider, Donsah, Mbaye, Rizzo, Di Francesco, Sadiq. All.: Roberto Donadoni.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Basta 6, De Vrij 6,5, Hoedt 6, Radu 6; Parolo 6,5, Biglia 5,5 (55' Murgia 6), Milinkovic-Savic 7 (81' Wallace sv); Felipe Anderson 6 (67' Keita 6), Immobile 7,5, Lulic 6. A disp.: Vargic, Adamonis, Bastos, Lukaku, Mohamed, Crecco, Lombardi, Luis Alberto, Djordjevic. All. Simone Inzaghi.

Marcatori: 2 Immobile (L)

Ammoniti: Maietta (B), Keita (L), Dzemaili (B)