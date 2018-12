Bologna-Lazio 0-2 | Simone batte Pippo: la sfida tra gli Inzaghi è biancoceleste

La Lazio vince 2 a 0 contro il Bologna nel match della 18^ giornata di Serie A. Alla mezzo'ora i biancocelesti passano con Luiz Felipe, da calcio d'angolo. Nel fianle gioia anche per Senad Lulic Tre punti importanti per la squadra di Simone Inzaghi che continua la corsa alla Champions League.

Simone Inzaghi rinuncia a Ciro Immobile che alla vigilia non era nelle migliori condizioni fisiche. L'ex Torino nel 3-4-2-1 sarà sostituito dall'ecuadoregno Caicedo. Pippo, per il Bologna, sceglie Okwonkwo al fianco di Santander. Al 14' primo vero tentativo della partita, ci ha provato con il destro dalla distanza Luis Alberto che inquadra lo specchio della porta ma trova la grande parata di Skorupski.

Risponde Santander con il destro ma il tiro è troppo debole per Strakosha che blocca senza problemi la sfera. Al 23' Svanberg apre in area di rigore per Poli che prova ad incrociare trovando la respinta di Strakosha. Alla mezz'ora di gioco arriva il vantaggio della Lazio, calcio d'angolo battuto da Luis Alberto verso il cuore dell'area di rigore dove arriva lo stacco di Luiz Felipe bravo a sovrastare Mattiello e spedire in rete: è 1 a 0. La Lazio insiste e Correa sfiora il gol.

Nella ripresa spazio ai cambi. Da una parte Immobile e Parolo per Correa e Caicedo. Poi dall'altra Orsolini e Palacio per Okwonkwo e Mattiello. La partita però vive sullo stesso canovaccio tattico con i padroni di casa che faticano a pungere. Nel finale Pippo Inzaghi le prova tutte e getta anche Destro nella mischia.

Al 90' arriva il 2 a 0 della Lazio con Lulic. Corner di Luis Alberto sul primo palo per Luiz Felipe che prolunga di testa per Lulic che si stacca da Krejci e con il piattone manda alle spalle di Skorupski. Vince la Lazio di Simone Inzaghi.

Il tabellino di Bologna-Lazio

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 5,5, Helander 6,5; Mattiello 6 (61' Orsolini 6), Poli 6,5 (82' Destro sv), Nagy 6, Svanberg 6, Krejci 5,5; Santander 5,5, Okwonkwo 5 (64' Palacio 6). A disp. Da Costa, Santurro, De Mario, Dijks, Gonzalez, Paz, Dzemaili, Mbaye, Donsah, Pulgar. All. Filippo Inzaghi.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Radu 6,5; Marusic 6,5, Lucas Leiva 6, Milinkovic-Savic 6 (74' Lukaku 6), Lulic 6; Correa 6 (68' Parolo 6), Luis Alberto 6,5; Caicedo 5,5 (61' Immobile 6). A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Murgia, Cataldi, Badelj. All. Simone Inzaghi.

Marcatori: Luiz Felipe (L)

Ammoniti: Calabresi (B), Palacio (B)



