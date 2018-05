Golden Gala: i campioni dell'atletica all'Olimpico, biglietti scontati su RomaToday

Continua la corsa ai biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea in programma giovedì 31 maggio 2018 allo Stadio Olimpico di Roma. Oltre ai rivenditori ufficiali i biglietti possono essere acquistati attraverso il CityNews shop. RomaToday, infattim mette a disposizione per tutti i suoi lettori un numero limitato di biglietti di ingresso per l'edizione 2018 del Golden Gala Pietro Mennea, a prezzi scontati del 40%!.

Quello del Golden Gala è ormai un appuntamento classico a Roma. Le stelle dell'atletica mondiale competeranno nel più importante meeting di atletica leggera in Italia, quarta tappa del circuito mondiale della IAAF Diamond League.

Un cast di stelle al Golden Gala

Anche quest'anno il cast brilla della luce di tante medaglie: sono 83 quelle vinte, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, dagli atleti nel cast del Golden Gala 2018. Sul taccuino del Meeting Director Luigi D'Onofrio ci sono già i nomi di 8 campioni olimpici, 9 mondiali, 7 ori iridati indoor, 8 campioni europei e 4 ori europei indoor.

Oltre a ben 10 vincitori dello IAAF Diamond Trophy 2017. Complessivamente, 107 medaglie vinte nelle ultime edizioni di queste grandi manifestazioni.

Le gare più attese

Tra i duelli più attesi c'è quello di Tortu con l'amico Marcell Jacobs, che una settimana fa ha corso in 10.12 secondi a Campo Bisenzio, cioè a poco più di un decimo dal primato di 10.01 firmato Mennea. E poi ci sarà Christian Coleman, nuova stella mondiale della velocità.

Per Trost invece doppia sfida: da un lato Elena Vallortigara quest’anno salita fino a 1,95 metri; dall’altro Mariya Kuchina-Lasitskene, la russa che arriverà a Roma imbattuta da ben 38 gare. Il tutto sulla pedana dell’Olimpico, che 31 anni fa sancì il record mondiale di Stefka Kostadinova (2.09).

Ma le discipline in gara sono molte di più: ostacoli, mezzofondo, salto in lungo e ancora salto con l’asta e lanci. Le “medaglie” che splenderanno all’Olimpico saranno in totale 108; i campioni non vedono l’ora di gareggiare per una grande manifestazione che sarà trasmessa in diretta dalla Rai e che, con 20 milioni di spettatori (di più solo a Shanghai), si è affermata protagonista di tutto il torneo IAAF, che conta 300 milioni di appassionati.