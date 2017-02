Biglietti derby Lazio-Roma di Coppa Italia: le informazioni per i giallorossi

C'è ancora qualche biglietto per il derby di Coppa Italia Lazio-Roma? La risposta è sì. La data del 1 marzo si avvicina e dopo 4 anni la straciddadina di giocherà di notte. La Roma attraverso il suo sito web ufficiale ha comunica le modalità di vendita dei tagliandi per la sfida di andata della semifinale di andata di Coppa Italia.

La vendita si articolerà in due fasi. La fase una 1 con prelazione per gli abbonazi, la 2 sarà la vendita libera. Nella fase 1 i biglietti dei settori di Curva Sud (30 euro) e Distinti Sud (40 euro) saranno riservati in opzione esclusivamente agli abbonati della ROMA di Curva Sud/Curva Nord/Distinti Sud per la stagione in corso. Ogni abbonamento darà diritto all’acquisto di un solo biglietto fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tali biglietti saranno incedibili.

Per l’acquisto del tagliando sarà necessario esibire all’operatore l’abbonamento o il voucher dell’attuale stagione in originale con un valido documento di riconoscimento e dovrà essere obbligatoriamente consegnata all’operatore una fotocopia leggibile dello stesso titolo. Il settore di Curva Sud sarà riservato agli abbonati di Curva Sud e Curva Nord e Distinti Sud. Il settore Distinti Sud sarà aperto solo in caso di esaurimento dei settori di Curva Sud.

Poi ci sarà la vendita libera dove sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi a persona, esibendo all’operatore un valido documento d’identità per ogni biglietto richiesto. Tali biglietti saranno incedibili.

La Fase 1 di vendita inizierà dalle ore 10.00 di martedì 14/2, alle ore 20.00 di lunedì 20/2. La vendita libera dei tagliandi di Curva Sud e Distinti Sud rimanenti: dalle ore 10.00 di martedì 21/2. La Tribuna Tevere sarà riservato per questa gara esclusivamente ai tifosi della Lazio. I biglietti dei settori di Tribuna Monte Mario (lato Sud) saranno riservati in opzione agli abbonati della Roma e costeranno 75 euro.

PUNTI VENDITA:

RICEVITORIE LISTICKET ABILITATE AS ROMA (www.listicket.com).

AS ROMA STORE:

Via del Corso 25/27 , Tel. 06/54521066 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06/54521066 – Orari: 10.00/19.00. Piazza Colonna 360 , Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00. Centro Comm.le “ROMA EST” , Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00.

, Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00. Viale della Primavera 23 , Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/18.00.

, Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/18.00. Via Arenula 82 , Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.30.

, Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.30. Viale Marconi 271 , Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00.

, Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00. Via Tuscolana 1424 , Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:30.

, Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:30. Via di Portonaccio 68 , Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/18.00.

, Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/18.00. Centro Comm.le “DIMA” , Tel. 06.87133905 - Orari: 9.30/20.30.

, Tel. 06.87133905 - Orari: 9.30/20.30. Centro Comm.le “La Romanina” , Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30.

, Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30. Valmontone Outlet , Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/20.00.

, Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/20.00. CC Euroma2, Tel. 06 5262161- Orari: 10.00/20.00.

BIGLIETTERIA UFFICIALE AS ROMA:

Via Appia Nuova 130, Tel. 06.77590664 - Orari: 10.00/18.00.