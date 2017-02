Biglietti Lazio-Roma: "Al derby gratis se compri maglia biancoceleste"

Continua il countdown per Lazio-Roma, derby di andata di Coppa Italia in programma il 1 marzo. Dopo il via libera per la vendita dei tagliandi per i tifosi giallorossi, ora tocca anche a quelli biancocelesti. L'inizio è stato comunicato dalla società di Claudio Lotito si per la prelazione che la vendita libera.

Gli abbonati potranno esercitare la prelazione nel loro settore, ma anche gli altri tifosi possono acquistare il loro biglietto, senza però occupare i posti riservati agli abbonati. Chiunque può comprare il biglietto. (Qui tutte le informazioni)

La Tribuna Tevere in occasione del derby sarà dedicata ai tifosi biancocelesti e tutti i possessori della tessera Millenovecento potranno applicare l'iniziativa del programma 'Porta un amico' che consentirà a quest’ultimi di acquistare due tagliandi per il settore: in questo modo si potrà ulteriormente riempire lo stadio.

In più c'è una promozione: i primi cinquecento che acquisteranno una maglia della Lazio, della stagione in corso riceveranno, in omaggio un biglietto di distinti per il derby. La promozione sarà valida solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di via Calderini, Parco Leonardo, Romaest e via Prenestina.