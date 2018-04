Formula E a Roma: gli ultimi biglietti disponibili da mercoledì

Per assistere al gran premio di Formula E di Roma c'è ancora una possibilità. Ad accendere la speranza il sito della Formula E che informa: Buone notizie! Vista la grandissima richiesta e dopo un controllo di sicurezza fatta all’evento, possiamo confermare che potremmo mettere a disposizione altri biglietti per il Rome E-Prix!".

Come fare? Bisogna intanto registrarsi sul sito a questo link. Poi bisognerà attendere mercoledì quando la stessa organizzazione via mail fornirà le informazioni.

I biglietti sono andati sinora a ruba. Anche gli ultimi tagliandi per il prato, messi a disposizione due settimane fa, sono stati assegnati.

Come accedere al circuito?

Di seguito tutte le indicazioni per accedere alle varie zone e ai vari settori del circuito

INGRESSO NORD - Viale Cristoforo Colombo

• Destinato a: PRATO A e PRATO B

• Fermata metro consigliata: Eur Magliana

Uscire su Piazzale di Val Fiorita e percorrere Viale di Val Fiorita in direzione Viale delle Tre Fontane.

Superare l’incrocio con Via Romolo Murri. Raggiungere Via del Pattinaggio e girare a sinistra.

Proseguire per 200 metri e usare la scala sulla destra per raggiungere Via Cristoforo Colombo.

Tempo stimato a piedi: 12 minuti (900 metri circa)



INGRESSO OVEST 3 - Piazzale Konrad Adenauer

• Destinato a: Tribune 4A-4B

• Fermata metro consigliata: Eur Magliana

Uscire su Piazzale di Val Fiorita e attraversare Viale di Val Fiorita verso Viale Romolo Murri (attraverso

il Parco). Girare a sinistra su Viale Romolo Murri e poi a destra in Via del Turismo. Procedere in direzione

Piazzale K. Adenauer, quindi girare a sinistra. Tempo stimato a piedi: 13 minuti (1.000 metri circa)



INGRESSO OVEST 2 - Via Bizet

• Destinato a: Tribune 3A-3B e ingresso di servizio impiegati/lavoratori EUR

• Fermata metro consigliata: Eur Palasport

Uscire su Viale America e percorrere il viale in direzione di Viale Beethoven.

Girare a destra su Viale Beethoven e proseguire per 500 metri circa, fino a raggiungere

Via Chopin, quindi girare a destra. Tempo stimato a piedi: 10 minuti (800 metri circa)



INGRESSO OVEST 1 - Piazzale Marconi tra Via Chopin e Via Litz

• Destinato a: Tribuna 1

• Fermata metro consigliata: Eur Palasport

Uscire su Viale America percorrere il viale in direzione Viale Beethoven.

Girare a destra su Viale Beethoven e proseguire per 450 metri circa, fino a raggiungere

Via Litz, quindi girare a destra. Tempo stimato a piedi: 11 minuti (900 metri circa)



INGRESSO SUD - Via Cristoforo Colombo lato laghetto

• Destinato a: Tribune disabili H1-H2-H3

• Fermata metro consigliata: Eur Fermi

Uscire su Viale America e percorrere il viale in direzione Via Cristoforo Colombo; svoltare a destra su Via Cristoforo Colombo. Tempo stimato a piedi: 7 minuti (600 metri circa)



INGRESSO EST 1 - Viale della Civiltà Romana lato Via Stendhal

• Destinato a: Tribuna 2A

• Fermata metro consigliata: Eur Fermi

Uscire su Viale America e percorrere il viale in direzione Viale dell’Arte. Girare a sinistra su Viale dell’Arte e proseguire per 450 metri circa, fino a raggiungere Via della Civiltà Romana, quindi girare a sinistra. Tempo stimato a piedi: 11 minuti (900 metri circa)



INGRESSO EST 2 - Viale della Civiltà Romana lato Via Montaigne

• Destinato a: Tribuna 2B-2C

• Fermata metro consigliata: Eur Fermi. Uscire su Viale America e percorrere il viale in direzione di Viale dell’Arte. Girare a sinistra su Viale dell’Arte e proseguire per 450 metri circa, fino a raggiungere Via della Civiltà Romana, quindi girare a sinistra. Tempo stimato a piedi: 11 minuti (900 metri circa)